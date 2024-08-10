​Австралія вперше випробувала передову морську ракету SM-6

Відомо, що такими ракетами спорядять есмінці класу "Хобарт", яких Австралія має три.

Австралія заявила про перше успішне випробування передової морської ракети ППО SM-6 виробництва компанії Raytheon (RTX).

Про це пише Routers.

Сідней провів випробування поблизу американського штату Гаваї в рамках навчань Pacific Dragon 2024. Сіністерство оборони Австралії назвало це випробовування «важливою віхою» в угоді, вперше затвердженій у 2021 році.

Зазначається, що SM-6 є найдосконалішою морською ракетою протиповітряної оборони в арсеналі США, в тому числі проти балістичних ракет. Її також випробували для ураження кораблів і наземних цілей, а також у сценаріях «повітря-повітря».

Австралія працює над зміцненням свого військового потенціалу, включаючи фінансовані США вдосконалення баз, через зростання напруженості з Китаєм.

Розширення зони, яку корабель може захищати, змусить супротивників триматися подалі, а Королівський військово-морський флот Австралії може просуватися глибше у спірні води, якщо виникне конфлікт.

За даними Агентства протиракетної оборони США, у березні Австралія допомогла в окремому випробуванні SM-6 США, забезпечивши збір даних, зв’язок і відстеження.

Уряд Австралії не повідомив, скільки ракет вони планують закупити у Сполучених Штатів. Але коли у 2021 році було схвалено продаж військової техніки за кордоном, в урядових документах США йшлося про приблизну вартість «оборонних товарів і послуг» у 350 мільйонів доларів.

Це число включало як SM-6, так і старіші ракети SM-2, які вже використовуються ВМС Австралії.

Поки не повідомляють, коли SM-6 надійде до арсеналу, але відомо, що вони будуть розгорнуті на есмінцях класу "Хобарт", яких Австралія має три. Кожен може нести 48 ракет ППО.

Австралія підписала чотирирічний контракт на 1,4 мільярда доларів на модернізацію підводних човнів класу Collins.Також нещодавно австралійський уряд підвищив рівень загрози тероризму з "можливого" до "ймовірного" у зв'язку з попередженням служб безпеки про підвищений ризик насильства