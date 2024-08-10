Прокуратура домоглася розірвання договору на 167 млн грн із Білорусією на постачання тролейбусів

Прокуратура домоглася розірвання договору на 167 млн грн із Білорусією на постачання 20 тролейбусів, запчастили до яких виготовляла РБ.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Суд закрив провадження у справі за позовом керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської міськради та КП «Миколаївелектротранс» до ТОВ «БКМ-Україна» та ВАТ «Керуюча компанія холдингу Белкомунмаш» про розірвання договору на постачання 20 тролейбусів вартістю майже 167 млн грн, у зв’язку з добровільним розірванням угоди сторонами", – йдеться у повідомленні.

Ініціювали розірвання договору через те, що тролейбуси, які підлягали поставці, виготовлялись зі складових частин виробництва «Белкомунмаш». Це підприємство знаходиться у Білорусі і до нього застосовано санкції.

Через те, що із Білоруссю торгівельні відносини припинили через її підтримку Росії, умови договору не виконувались із 2022 року.

Натомість, комунальне підприємство під гарантію Миколаївської міськради постійно сплачувало кредит ЄБРР за користування коштами, отриманими для фінансування спірного договору.

Розірвання договору та повернення ТОВ «БКМ-Україна» отриманого авансу дало можливість комунальному підприємству укласти новий договір про придбання 31 нового тролейбусу українського виробництва, які відповідають міжнародним стандартам якості.

При цьому українські тролейбуси мають запас автономного ходу 20 км, що є особливо актуальним в умовах напруженої ситуації з електропостачанням в обласному центрі.

У прокуратурі нагадали, що за понад 2 роки війни 38 одиниць комунального автопарку Миколаєва зруйновані чи пошкоджені обстрілами з боку РФ. Через військову агресію значною частиною населення міста є люди похилого віку, які через різні обставини не покинули рідного міста та продовжують активно користуватися комунальним транспортом у повсякденному житті, а також переселенці з сусідніх регіонів.