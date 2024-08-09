Повідомили про чергові підозри 4 посадовцям Полтавського ГЗК

Керівнику підприємства "Полтавський гірничо-збагучувальний комбінат", власником якого є Костянтин Жеваго, а також заступнику заступником та двом начальникам відділів повідомили про підозру.
Як повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції, підозри повідомили за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.
За даними слідства, голова правління комбінату спільно зі своїм заступником та двома керівниками відділу ГЗК організували схему з легалізації корисних копалин, які без відповідної ліцензії незаконно видобувалися підприємством.
Підприємство мало ліцензію лише на видобування залізної руди, однак зловмисники незаконно переробляли залізні кварцити на щебінь й інші корисні копалини загальнодержавного значення, які мали спеціально обліковуватись і зберігатися у спеціально відведених сховищах.
Натомість їх переробляли, отримували щебінь трьох різних фракцій, який продавали підприємцям. Щоб показати таку діяльність законною, посадовці вносили у звітні документи неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин.
У такий спосіб підозрювані легалізували понад 885 тис тонн щебеневої продукції та порожньої породи, отриманих внаслідок незаконного видобутку, на загальну суму 33,5 млн грн.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи та накладено арешт на майно з метою подальшої конфіскації.
Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, з метою притягнення їх до відповідальності.
У вересні 2023 року слідчі Нацполіції вже повідомляли очільнику гірничо-збагачувального комбінату про підозру за незаконне видобування надр на 157 млрд грн, що також привело до збитків довкіллю.
В серпні 2024 слідчі Нацполіції оголосили ще одну підозру голові правління, а також його заступнику та двом керівникам відділів за легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України).
- Перед цим у травні прокуратура повідомила, що судитимуть посадовців Полтавського ГЗК за ухилення від сплати понад 1,2 млрд грн податків.
- Компанія "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи Ferrexpo plc, якою володіє мільярдер Костянтин Жеваго.
- Підприємство є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
- У лютому минулого року топпосадовцям ГЗК повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. Того ж місяця суд наклав арешт на всі банківські рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК» та зупинив всі видаткові операції з грошовими коштами, крім операцій зі сплати податків, зборів та інших податкових платежів.
- Згодом, через декілька тижнів, суд заарештував активи Жеваго у трьох ГЗК Ferrexpo на забезпечення позову Фонду гарантування вкладів на 46 млрд грн. Йшлося і про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.
- ДБР у березні цього року заявило, що Жеваго планує дискредитаційну кампанію проти Державного бюро розслідувань щодо начебто тиску на бізнес аби уникнути відповідальності за спроби довести до банкрутства ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".