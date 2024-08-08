ГоловнаПраво

Прокуратура розпочала розслідування убивства "азовця" Іщенка у російському полоні

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. 

Прокуратура розпочала розслідування убивства "азовця" Іщенка у російському полоні
Олександр Іщенко у Південному окружному військовому суді 22 листопада 2023 року
Фото: Олександра Астахова / “Медіазона”

Правоохоронці розпочали розслідування обставини загибелі захисника полку "Азов" Олександра Іщенка унаслідок отриманих в полоні множинних травм. 

Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

"За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури м. Дніпра розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин скоєння жорстокого злочину.

"Інформація, яку ми маємо в кримінальних провадженнях, чітко вказує на те, що російські командири не лише не запобігають жорстокому поводженню з полоненими, а й заохочують такі злочини і безпосередньо віддають відповідні злочинні накази", – наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

Загалом на сьогодні розслідується вбивство 64 українських військовополонених збройними силами рф. Потерпілими від тортур визнано понад 2200 військовополонених.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Раніше хаступник командира полку «Азов» Національної гвардії України Святослав Паламар повідомив, що до смерті полоненого “азовця” Олександра Іщенка в російському СІЗО призвели множинні переломи й травма грудної клітки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies