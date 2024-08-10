Померла ексгендиректорка YouTube Сьюзен Войчіцкі

У 56-річному віці після дворічної боротьби з раком легенів померла колишня генеральна директорка YouTube Сьюзен Войчіцкі.

Про це повідомило агентство АР.

Войчіцкі відіграла ключову роль у створенні Google і дев’ять років була генеральним директором YouTube, покинувши посаду минулого року, щоб зосередитися на своїх «сім’ї, здоров’ї та особистих проектах».

Вона була однією з найбільш шанованих жінок-керівників у технологічній індустрії.

Її співпраця з співзасновниками Google Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном почалася у 1998 році, коли вони орендували її гараж у Каліфорнії.

Войчицькі була одним з перших співробітників Google і загалом пропрацювала у компанії 25 років. Вона була дотична до купівлі YouTube у 2006 році. До 2014 року очолювала рекламний бізнес Google.

З лютого 2014 обіймала посаду CEO YouTube, і під її керівництвом сервіс отримав аудиторію понад 2,5 млрд користувачів.

Войчицькі була одруженою із Деннісом Троппером 26 років, за цей час у пари народилося 5 дітей.