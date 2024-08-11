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У Японії стався землетрус магнітудою 6,8

Землетрус не викликав сильних поштовхів або цунамі, оскільки його епіцентр був глибоко під землею.

У Японії стався землетрус магнітудою 6,8
Фото: zbruc.eu

Землетрус магнітудою 6,8 стався в суботу, 10 серпня, на півночі та північному сході Японії, але попередження про цунамі не було, повідомляє Kyodo News із посиланням на метеорологічне агентство.

Попри відносно велику силу, землетрус не викликав сильних поштовхів або цунамі, оскільки його епіцентр був глибоко під землею, приблизно на глибині 490 км. 

Поштовхи були зафіксовані біля найпівнічнішого японського острова Хоккайдо о 12:19 за місцевим часом у суботу в місті Хакодате, а також у частинах префектур Аоморі та Івате.

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