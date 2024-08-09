Прем'єр Японії скасував закордонну поїздку через загрозу землетрусу

Він заявив, що повинен залишатися у країні як відповідальний за управління кризою.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в п'ятницю скасував свою заплановану чотириденну поїздку до Казахстану, Узбекистану та Монголії через попередження про загрозу потужного землетрусу у великій частині Тихого океану, що тягнеться від південного заходу до центральної Японії.

Про це пише агентство Kyodo.

Японське метеорологічне агентство видало перші такі рекомендації для районів навколо жолоба Нанкай через кілька годин після того, як у четвер на південному заході країни стався землетрус магнітудою 7,1.

ПІсля цього японський прем'єр заявив, що скасував закордонну поїздку, щоб «зосередитися на реакції уряду та поширенні інформації" щодо потенційного землетрусу.

"Як високопосадовець, відповідальний за управління кризою в країні, я повинен залишитися в Японії принаймні близько тижня", – додав Кісіда.

Він збирався взяти участь у першому в історії саміті Японії з країнами Центральної Азії: Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном, який пройде в Астані, столиці Казахстану.

За даними уряду, у Міядзакі та двох сусідніх префектурах у результаті землетрусу в четвер було зареєстровано ушкодження будівель, але поки що немає повідомлень про загиблих.