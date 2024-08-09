Новий раунд перемовин про мир у Газі має відбутися 15 серпня

Сполучені Штати, Єгипет та Катар закликали Ізраїль та ХАМАС відновити перемовини про завершення війни у Смузі Гази 15 серпня.

Як пише Reuters, країни пропонують провести новий раунд переговорів про мир у Досі або Каїрі.

У спільній заяві йдеться про те, що рамкова угода "вже на столі", і залишається домовитися про деталі її впровадження. "Досить витрачати час, немає приводів для відмов та відкладань - час звільнити заручників, зупинити бойові дії та реалізувати угоду", - наголошують посередники.

Присутність ізраїльської делегації підтвердив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу. Натомість з боку ХАМАСу відповідь поки так і не надійшла.