ГоловнаСвіт

Новий раунд перемовин про мир у Газі має відбутися 15 серпня

Рамкова угода щодо припинення війни "вже на столі".

Новий раунд перемовин про мир у Газі має відбутися 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати, Єгипет та Катар закликали Ізраїль та ХАМАС відновити перемовини про завершення війни у Смузі Гази 15 серпня.

Як пише Reuters, країни пропонують провести новий раунд переговорів про мир у Досі або Каїрі. 

У спільній заяві йдеться про те, що рамкова угода "вже на столі", і залишається домовитися про деталі її впровадження. "Досить витрачати час, немає приводів для відмов та відкладань - час звільнити заручників, зупинити бойові дії та реалізувати угоду", - наголошують посередники. 

Присутність ізраїльської делегації підтвердив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу. Натомість з боку ХАМАСу відповідь поки так і не надійшла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies