В Ірландії заарештували чоловіка через онлайн-погрози прем'єр-міністру

Протягом останніх трьох місяців поліцейські провели низку розслідувань щодо погроз на адресу Саймона Гарріса та його родини.

В Ірландії заарештували чоловіка у зв'язку з погрозами в Інтернеті на адресу прем'єр-міністра Саймона Гарріса, пише BBC.

Поліція затримала підозрюваного сьогодні вранці у північно-західному регіоні. Він наразі перебуває під вартою.

Протягом останніх трьох місяців поліцейські провели низку розслідувань щодо погроз на адресу Гарріса та його родини.

У п'ятницю 50-річного чоловіка затримали через інцидент зі загрозою вибуху в будинку прем’єра. Але потім його звільнили без висунення обвинувачення.

Ще одна погроза зі згадкою про ножі прозвучала проти Гарріса у соцмережі Instagram минулих вихідних.

Зі свого боку, очільник ірландського уряду заявив, що погрози не завадять йому виконувати свою роботу.