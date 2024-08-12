США відправляють на Близький Схід підводний човен та прискорюють прибуття авіаносної групи

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити на Близький Схід атомний підводний човен з керованими ракетами USS Georgia і прискорити прибуття авіаносної групи у регіон.
Про це йдеться в заяві Пентагону.
Зокрема, йдеться про авіаносну групу USS Abraham Lincoln. Вона складається з авіаносця, оснащеного винищувачами-невидимками F-35C, а також кількох есмінців.
Це має підсилити вже присутню декілька тижнів на Близькому Сході групу Theodore Roosevelt.
За даними ВМС США, атомний підводний човен, озброєний крилатими ракетами, останнім часом перебував у Середземному морі. Він завершив навчання поблизу Італії.
Переміщення американських ракетних підводних човнів рідко розкривається публічно, а атомні судна працюють у майже повній секретності.
Такі заяви Остін озвучив після розмови із ізраїльським колегою Йоавом Галлантом. Обидва говорили про «зусилля стримування агресії з боку Ірану, ліванської Хізбалли та інших груп, пов’язаних з Іраном, у всьому регіоні».
- Нещодавно у CNN писали про те, що США виділяють Ізраїлю 3,5 млрд доларів на придбання американської зброї та військового обладнання.
- У США вважають, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
- The New York Times писав, що Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, видав наказ Ірану завдати прямого удару по Ізраїлю в якості помсти за вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.
- Згодом ЗМІ писали, що очікувана атака Ірану на Ізраїль може не відбутися.
- На початку серпня йшлося про те, що США готуються відправити бойову авіацію на Близький Схід.
- Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що міжнародні партнери Ізраїлю посилили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливому нападу.
- Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу з журналістами, що ризик ширшої війни на Близькому Сході залишається.