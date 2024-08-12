США відправляють на Близький Схід підводний човен та прискорюють прибуття авіаносної групи

Це має підсилити вже присутню декілька тижнів на Близькому Сході групу Theodore Roosevelt.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити на Близький Схід атомний підводний човен з керованими ракетами USS Georgia і прискорити прибуття авіаносної групи у регіон.

Про це йдеться в заяві Пентагону.

Зокрема, йдеться про авіаносну групу USS Abraham Lincoln. Вона складається з авіаносця, оснащеного винищувачами-невидимками F-35C, а також кількох есмінців.

Це має підсилити вже присутню декілька тижнів на Близькому Сході групу Theodore Roosevelt.

За даними ВМС США, атомний підводний човен, озброєний крилатими ракетами, останнім часом перебував у Середземному морі. Він завершив навчання поблизу Італії.

Переміщення американських ракетних підводних човнів рідко розкривається публічно, а атомні судна працюють у майже повній секретності.

Такі заяви Остін озвучив після розмови із ізраїльським колегою Йоавом Галлантом. Обидва говорили про «зусилля стримування агресії з боку Ірану, ліванської Хізбалли та інших груп, пов’язаних з Іраном, у всьому регіоні».

Нещодавно у CNN писали про те, що США виділяють Ізраїлю 3,5 млрд доларів на придбання американської зброї та військового обладнання.

У США вважають, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

The New York Times писав, що Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, видав наказ Ірану завдати прямого удару по Ізраїлю в якості помсти за вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом ЗМІ писали, що очікувана атака Ірану на Ізраїль може не відбутися.

На початку серпня йшлося про те, що США готуються відправити бойову авіацію на Близький Схід.