Новий раунд переговорів Ізраїлю і ХАМАСу може розпочатися завтра. Основні вимоги і що ускладнює процес

“Шанси на прорив видаються мізерними” і ХАМАС ще не сказав прямо, чи братиме участь у новому раунді, пише Associated Press.

Міжнародні посередники, Сполучені Штати, Єгипет та Катар, сподіваються розпочати завтра новий раунд переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, що зайшли в глухий кут, пише Associated Press.

Водночас видання зазначає, що “шанси на прорив видаються мізерними”.

Ізраїль і ХАМАС більше двох місяців обдумували пропозицію, яку підтримала міжнародна спільнота і яка б згорнула 10-місячну війну та звільнила приблизно 110 заручників, які все ще утримуються у Смузі Гази.

AP додає, що за цей час непрямі переговори не просунулися по суті, досі є "камені спотикання", а нові умови ускладнили прогрес. Окрім того, ХАМАС ще не сказав прямо, чи братиме участь у новому раунді.

У чому суть пропозиції?

31 травня президент США Джо Байден детально охарактеризував пропозицію Ізраїлю щодо припинення вогню, назвавши її “дорожньою картою” до тривалого перемир’я та свободи для заручників.

Початкова пропозиція включала три етапи. Перший триватиме шість тижнів і включатиме “повне припинення вогню”, виведення ізраїльських військ з усіх густонаселених районів Гази та звільнення низки заручників, зокрема жінок, літніх людей та поранених, в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів. Палестинські цивільні жителі зможуть повернутися до своїх домівок, а гуманітарну допомогу збільшать.

Обидві сторони використають цей шеститижневий період для переговорів щодо угоди щодо другого етапу, який, за словами Байдена, включатиме звільнення всіх живих заручників, включно з чоловіками-солдатами, і повним виходом Ізраїлю з Гази. Тимчасове припинення вогню стане постійним.

Третій етап має розпочати масштабну реконструкцію Гази, яка може зайняти десятиліття.

Головні “камені спотикання”

Хоча Байден підтримав цю пропозицію, вона не призвела до прориву.

Ізраїль обережно ставився до положення плану про те, що початкове припинення вогню буде продовжено доти, поки триватимуть переговори щодо другого етапу. Єрусалим стурбований тим, що ХАМАС нескінченно затягуватиме безплідні переговори.

ХАМАС вважає, що Ізраїль може відновити війну після повернення найбільш уразливих заручників. На думку бойовиків, Ізраїль також може висунути вимоги на цій стадії переговорів, які не входили у початкову угоду і є неприйнятними для угруповання, а коли ХАМАС відмовиться від них ‒ продовжить війну.

Додаткові вимоги Ізраїлю

За словами двох єгипетських чиновників, Ізраїль додав додаткові вимоги до початкової пропозиції останніми тижнями. Вчора офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу спростував це, назвавши додаткові умови “суттєвими роз’ясненнями”. За інформацією ізраїльської влади, ХАМАС зробив 29 доповнень.

Єгипетські офіційні особи заявили, що Ізраїль прагне зберегти контроль над смугою землі вздовж кордону Гази з Єгиптом, відомою як Філадельфійський коридор. Ізраїль вважає, що ХАМАС використовує цю територію для контрабанди зброї через підземні тунелі, що Каїр заперечує.

Ізраїль також хоче зберегти сили вздовж маршруту зі сходу на захід, який ділить Смугу Гази навпіл, щоб вони могли відсіяти будь-яких бойовиків, які перетинають північ території. ХАМАС відкинув цю ідею, заявивши, що Ізраїль використає її як привід, щоб перешкодити палестинцям повернутися до своїх домівок.

Окрім того, єгипетські офіційні особи та офіс Нетаньягу заявили, що Ізраїль також хоче право вето щодо палестинських ув’язнених, які будуть звільнені. ХАМАС відмовляється йти на компроміс у цьому питанні.

Ізраїль також хоче отримати список живих заручників ‒ ще одна умова, відхилена ХАМАСом.

Що ще ускладнює прогрес щодо перемовин

Переговори загальмувалися у липні після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії у Тегерані. ХАМАС звинуватив в атаці Ізраїль, який не підтвердив і не спростував свою причетність до інциденту. Вбивство сталося лише через кілька годин після того, як Ізраїль убив одного з лідерів ліванського угруповання "Хезболла" під час удару в Бейруті.

Обидва удари викликали погрози помсти з боку Ірану та “Хезболли”, а страх перед розгортанням повної регіональної війни відвернув увагу міжнародної спільноти від зусиль згорнути бойові дії у Смузі Гази. Ці вбивства викликали бурхливу дипломатичну активність і спонукали США спрямувати військові сили в регіон.

Як у Нетаньягу, так і у нового верховного лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара є стимули продовжувати війну.

Критики Нетаньягу кажуть, що він затягує війну заради власного політичного виживання. Його ультраправі партнери у коаліції пообіцяли повалити уряд, якщо він погодиться на припинення вогню. Це може спровокувати вибори, які можуть усунути його від влади. Нетаньягу відповів, що дбає про інтереси країни.

ХАМАС виграв від міжнародного засудження Ізраїлю через війну. А на особистому рівні вбивство Ганії показало, що власне життя Сінвара може бути під загрозою, якщо він буде у політиці після закінчення війни.