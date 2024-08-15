Федеральний суд Канади відмовився зняти санкції з російського олігарха Макарова

55-сторінковий вердикт підтвердив оцінку уряду про те, що Макаров був пов’язаний з російськими чиновниками, включно з Путіним.

Федеральний суд Канади відхилив апеляцію російського мільярдера Ігора Макарова, який оскаржив санкції, накладені на нього після вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у рішенні суду від 7 серпня.

У рішенні суд підтримав позов Канади проти нього.

Судді зазначили, що міністерка закордонних справ Мелані Жолі має якнайширші повноваження щодо того, кого вносити до санкційного списку країни, зазначають Global News.

“Рішення Жолі накласти санкції на нафтогазового магната було обгрунтованим, оскільки воно було “виправданим і прозорим”, ‒ зазначено у рішенні.

55-сторінковий вердикт підтвердив оцінку уряду про те, що Макаров був пов’язаний з російськими чиновниками та бізнес-інтересами, включно з президентом РФ Володимиром Путіним.

Макаров ‒ президент Areti International Group і колишній головний акціонер Spartan Delta, що базується в Калгарі, заперечує свою близькість до російського режиму.