Rheinmetall придбає американську компанію за майже мільярд доларів

Компанія є постачальником для уряду США і, зокрема, виробником обладнання для більшості гусеничних систем військових наземних транспортних засобів.

Німецька компанія Rheinmetall підписала угоду про придбання всіх акцій фірми Loc Performance Products, яка спеціалізується на транспортних засобах і базується в Плімуті, штат Мічиган. Варість угоди складає приблизно 950 мільйонів доларів США.

Як це йдеться у пресрелізі компанії, Rheinmetall Group розширює свої позиції на ринку оборонної техніки та розширює виробництво наземних транспортних засобів для військових клієнтів у всьому світі.

Придбання розширює співпрацю із армією США, збільшує промислову базу в Штатах та створює додатковий доступ до технологій компанії у Північній Америці.

Крім того, Rheinmetall зміцнює свої виробничі потужності в США з метою цільових великих замовлень до програм транспортних засобів американської армії. Очікувана вартість замовлень складає понад 60 мільярдів доларів.

Як йдеться у повідомленні, Rheinmetall очікує, що придбання Loc Performance принесе значні переваги як для американського, так і для глобального бізнесу. Наприклад, досвідчена робоча сила з високим рівнем технічних знань, в тому числі в технічному обслуговуванні, ремонті та вдосконаленні бойових дій військових бойових машин, буде інтегрована у внутрішні ланцюжки поставок Rheinmetall.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер зазначив, що Сполучені Штати стануть для компанії важливим ключовим ринком у найближчі роки.

Rheinmetall є одним із двох учасників поточної фази програми розробки прототипу XM30, нового покоління бойових машин піхоти США, які мають замінити БМП M2 Bradley. Очікувана варстість 4000 БМП складає приблизно 45 мільярдів доларів. Крім того, Rheinmetall бере участь у програмі розробки тактичних вантажівок CTT. Обсяг цієї програми становить близько 16 мільярдів доларів США за приблизно 40 000 вантажівок.

Компанія Loc Performance Products заснована в 1971 році. Вона є диверсифікованим постачальником повного спектру послуг як для військових, так і для цивільних клієнтів. Фірма спеціалізується на транспортних засобах повного асортименту трансмісій, підвісок, гусеничних систем, гумових виробів, броні та готових конструкцій для платформ транспортних засобів.

Вона є постачальником для уряду США і, зокрема, виробником обладнання для більшості гусеничних систем військових наземних транспортних засобів у США. Крім того, продукція компанії використовується основними виробниками транспортних засобів у сільськогосподарській, будівельній, гірничодобувній, локомотивній, транспортній та нафтогазовій промисловості.