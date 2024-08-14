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"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю ракетами

Повідомлень про жертви чи постраждалих не надходило.

"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю ракетами
Фото: EPA/UPG

Ліванська "Хезболла" запустила в бік півночі Ізраїлю близько 25 ракет. Атака сталася в ніч на середу 14 серпня.

Як пише видання The Times of Israel, повітряна тривога лунала поблизу гори Мерон у містах Гурфейш, Елкош, Фассута та Бейт Джанн. 

За інформацією армії оборони Ізраїлю, усі засоби ураження впали на відкритій місцевості, жертв та руйнувань не зафіксовано. 

"Хезболла" взяла на себе відповідальність за атаку, заявивши, що ціллю була військова база у регіоні. 

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