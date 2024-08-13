Профспілка працівників автопромисловості США поскаржилася до Нацради на Трампа і Маска

Йдеться про уривок із розмови про те, як Маск звільняв працівників своїх компаній і як цим захоплюється Трамп.

Об'єднана профспілка робітників автомобільної промисловості США (UAW) звернулася зі скаргою до Національної ради з трудових відносин на Дональда Трампа та Ілона Маска, передає Reuters.

UAW звинувачує їх у спробах погроз і залякуванні працівників. Йдеться про той момент в інтерв'ю Трампа Маску, де політик похвалив бізнесмена за здатність "оптимізовувати" штат попри протести.

"Ви приходите, просто кажете: «Хочете піти?» Вони влаштовують страйк — я не називатиму компанію — але вони влаштовують страйк. І ви кажете: «Все гаразд, ви всі звільнені", - сказав Трамп в інтерв'ю.

Маск на ці слова посміхнувся, але не відреагував на коментарі політика

У заяві UAW йдеться, що відповідно до федерального законодавства працівників не можуть звільнити за участь у страйку, а загроза звільнити їх є незаконною відповідно до закону про трудові відносини.

Очільник профспілки подав скарги до Нацради окремо на Ілона Маска, і окремо - на Дональда Трампа.