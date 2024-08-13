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В Україну прибув помічник держсекретаря США

На зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою він обговорив, зокрема, розширення програми F-16.

В Україну прибув помічник держсекретаря США
зустріч помічника держсекретаря США Джеймса О'Браєна і глави МЗСУ Дмитра Кулеби
Фото: МЗС України

В Україну прибув помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що "його присутність тут, у Києві, є потужним сигналом: підтримка України з боку США залишається непохитною".

О'Браєн зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

В МЗС повідомили, що співрозмовники обговорили подальші кроки, які наблизять Україну до членства в НАТО. Також ішлося про продовження надання нашій державі систем протиповітряної оборони, розширення програми F-16 та можливості використовувати засоби дальнього радіусу дії проти військових цілей в Росії. 

  • Україна працює над тим, аби переконати партнерів надати дозвіл бити їхньою зброєю по території РФ. про це у своїх зверненням неодноразово наголошував Президент Зеленський.
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