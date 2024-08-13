На зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою він обговорив, зокрема, розширення програми F-16.

В Україну прибув помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що "його присутність тут, у Києві, є потужним сигналом: підтримка України з боку США залишається непохитною".

Радо вітаємо з поверненням в Україну помічника Держсекретаря Джима О’Брайена @StateEUR! Його присутність тут, у Києві, є потужним сигналом: підтримка України з боку США залишається непохитною. pic.twitter.com/BLYbAIkQNR — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 13, 2024

О'Браєн зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

В МЗС повідомили, що співрозмовники обговорили подальші кроки, які наблизять Україну до членства в НАТО. Також ішлося про продовження надання нашій державі систем протиповітряної оборони, розширення програми F-16 та можливості використовувати засоби дальнього радіусу дії проти військових цілей в Росії.