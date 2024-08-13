В Україну прибув помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн.
Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що "його присутність тут, у Києві, є потужним сигналом: підтримка України з боку США залишається непохитною".
Радо вітаємо з поверненням в Україну помічника Держсекретаря Джима О’Брайена @StateEUR! Його присутність тут, у Києві, є потужним сигналом: підтримка України з боку США залишається непохитною. pic.twitter.com/BLYbAIkQNR— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 13, 2024
О'Браєн зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
В МЗС повідомили, що співрозмовники обговорили подальші кроки, які наблизять Україну до членства в НАТО. Також ішлося про продовження надання нашій державі систем протиповітряної оборони, розширення програми F-16 та можливості використовувати засоби дальнього радіусу дії проти військових цілей в Росії.
- Україна працює над тим, аби переконати партнерів надати дозвіл бити їхньою зброєю по території РФ. про це у своїх зверненням неодноразово наголошував Президент Зеленський.