Італія і Швейцарія домовилися співпрацювати для проведення ІІ Саміту миру за участі Росії

Очільники МЗС Італії Антоніо Таяні і Швейцарії Ігнаціо Кассіс підписали 12 серпня спільну заяву щодо України.

Про це йдеться на сайті італійського міністерства.

Обидві держави відзначили великі руйнування, які приносить війна в Україні. Італія готується прийняти у 2025 році Конференцію з відновлення нашої держави, яка вже буде четвертим заходом після Лугано, Лондона і Берліна.

"Усвідомлюючи глобальні наслідки війни в Україні, Італія та Швейцарія, як і раніше, віддані реалізації всіх необхідних кроків для побудови дипломатичного шляху до справедливого, всеосяжного та міцного миру", - йдеться на сайті італійського міністерства.

Таяні і Кассіс відзначили, що "досягнення миру потребує участі та діалогу між усіма сторонами", тому обидва міністри погодилися залишатися "у тісному контакті, щоб співпрацювати у створенні найкращих можливих умов для другого Саміту миру за участю всіх сторін, серед яких - Росія, та всіх відповідних глобальних гравців".

Також Італія та Швейцарія закликають усі зацікавлені сторони працювати задля створення спільної переговорної платформи, яка ґрунтується на "повазі міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, як це закріплено у Статуті Організації Об'єднаних Націй".