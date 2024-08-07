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Новопризначений посол Індії в Україні вручив копії вірчих грамот заступнику очільника МЗС

Раві Шанкар та Андрій Сибіга обмінялись думками щодо перспектив двостороннього співробітництва у торговельно-економічній, науково-технічній, освітній та інших сферах.

Новопризначений посол Індії в Україні вручив копії вірчих грамот заступнику очільника МЗС
Посол Індії в Україні Раві Шанкар
Фото: Пресслужба МЗС

Сьогодні, 7 серпня, перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Індії в Україні Раві Шанкара.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Андрій Сибіга подякував Індії за підтримку територіальної цілісності України та регулярну участь у зустрічах радників з питань національної безпеки щодо реалізації “Формули миру” Володимира Зеленського.

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Також перший заступник голови МЗС відзначив присутність індійського представника на Глобальному Саміті миру в Швейцарії.

Андрій Сибіга та Раві Шанкар обговорили подальший розвиток діалогу між очільниками України та Індії, а також обмінялись думками щодо перспектив двостороннього співробітництва у торговельно-економічній, науково-технічній, освітній та інших сферах.

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