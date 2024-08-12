Уряд звільнив заступника міністра енергетики, затриманого на хабарі

Сьогодні вранці СБУ повідомила про розкриття корупційного злочину.

Кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Мельничук.

Повідомлення з'явилося після того, як правоохоронці опублікували заяву про викриття заступника міністра енергетики на хабарі у $500 000. За інформацією джерел LB.ua, йдеться саме про Олександра Хейла.

За даними слідства, посадовець у змові з керівником державного вугільного підприємства зі сходу України та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке розташоване у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол. США. За ці гроші зловмисники обіцяли дозволити евакуювати унікальне устаткування з шахти в Донецькій області на підприємство в західній частині України.

У СБУ додали, що схему розкрили за сприяння міністра енергетики України Германа Галущенка.

Олександр Хейло

Заступником міністра енергетики став у грудні 2022. До цього очолював державне підприємство "Укрвугілля".

З 2013 по 2022 працював на керівних посадах ДП "ВК «Краснолиманська»", ПАТ "Енергоінвест Холдинг", ПАТ "Центренерго".