За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого.

На хабарі у пів мільйона доларів викрили чинного заступника міністра енергетики за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Про це пише Офіс генпрокурора, НАБУ та СБУ. За даними співрозмовників lb.ua серед правоохоронців, йдеться про Олександра Хейла.

За даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу України та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол. США.

У СБУ додали, що схему розкрили за сприяння міністра енергетики України. Зараз цю посаду займає Герман Галущенко.

Його заступника затримали у Києві.

За пів мільйона доларів чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Фото: СБУ Корупційна схема

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики.

Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

Фото: НАБУ На хабарі у півмільйона дол. США викрили заступника міністра енергетики

Фото: Офіс генпрокурора На хабарі у півмільйона дол. США викрили заступника міністра енергетики

Кошти мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.

Під час передачі третього траншу хабаря одному з пособників його викрили «на гарячому».

Всіх чотирьох учасників оборудки затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.