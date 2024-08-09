Голова САП запевнив, що справи щодо голови АМКУ і ексзаступника генпрокурора перебувають "на контролі"

Підозр за провадженнями щодо Кириленка і Вербицького поки немає.

Справи щодо колишнього заступника генерального прокурора Вербицького і очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка перебувають "на контролі" у голови Спеціалізованої антикорпрокуратури Олександра Клименка і директора НАБУ Семена Кривоноса.

Про це Клименко повідомив на брифінгу 9 серпня, передають "Схеми". Раніше журналісти Радіо Свободи виявили в Кириленка й Вербицького ознаки незаконного збагачення.

"Незаконне збагачення – це новий злочин. Ми не маємо практики (подібних розслідувань – ред.) і зараз її напрацьовуємо. В обох цих справах триває досудове розслідування, жодній особі про підозру не повідомляли", – сказав голова САП.

Він не бачить затягування у розслідуванні цих справ.