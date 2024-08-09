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Голова САП запевнив, що справи щодо голови АМКУ і ексзаступника генпрокурора перебувають "на контролі"

Підозр за провадженнями щодо Кириленка і Вербицького поки немає. 

Голова САП запевнив, що справи щодо голови АМКУ і ексзаступника генпрокурора перебувають "на контролі"
Фото: Lb.ua

Справи щодо колишнього заступника генерального прокурора Вербицького і очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка перебувають "на контролі" у голови Спеціалізованої антикорпрокуратури Олександра Клименка і директора НАБУ Семена Кривоноса. 

Про це Клименко повідомив на брифінгу 9 серпня, передають "Схеми". Раніше журналісти Радіо Свободи виявили в Кириленка й Вербицького ознаки незаконного збагачення.

"Незаконне збагачення – це новий злочин. Ми не маємо практики (подібних розслідувань – ред.) і зараз її напрацьовуємо. В обох цих справах триває досудове розслідування, жодній особі про підозру не повідомляли", – сказав голова САП. 

Він не бачить затягування у розслідуванні цих справ. 

  • У березні журналісти опублікували розслідування про статки родини Кириленка, а в травні – про Вербицького, який тоді ще був заступником генпрокурора. 
  • Після розслідування Вербицький звільнився, а Кириленко на посаді. Інформацію про обох перевіряють у НАБУ. 
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