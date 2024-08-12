Оголошено терміновий збір на літачки-камікадзе для бійців на Курському напрямку

Волонтерський штаб «Українська команда» оголосив терміновий збір на великі дрони-камікадзе для бійців на Курському напрямку. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Допоможемо ЗСУ вибити ворога з Курщини! «Українська команда» оголошує терміновий збір на додаткові літачки-камікадзе для Курського напрямку. Кожен ваш донат – це допомога нашим просуватися вперед! Кожен літачок-камікадзе – це знищений орк, танк, беха, бронемашина», - йдеться у повідомленні.

Допомога військовим на Курському напрямку - це додатковий захист нашої Харківщини та Сумщини від ворожих обстрілів, наголошують у волонтерському штабі.

«Допомагай нашим йти вперед на Курщині! Донать!» - закликає «Українська команда».

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