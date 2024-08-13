З початку серпня з громади було евакуйовано 325 мешканців.

Поліція евакуювала за добу шість мешканців з Курилівської громади

За останню добу поліцейські евакуювали з селища Курилівка Харківської області шість мешканців - п'ятьох жінок та чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Правоохоронці допомогли громадянам дістатися до волонтерів, які своєю чергою відвезли їх до більш безпечних місць. Всім евакуйованим надано тимчасове безоплатне житло та необхідні речі”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що з початку серпня з Курилівської громади було евакуйовано 325 мешканців, з них 14 дітей.

Також на Харківщині триває евакуація з населених пунктів Липецької, Вовчанської та Золочівської громад.

Всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102 чи до найближчого територіального підрозділу поліції.