На Сумщині евакуації потребують близько 20 тисяч людей

В Сумській області є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей з 28 населених пунктів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Під час чергового засідання Ради оборони Сумської області було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення з 28 населених пунктів у семи ОТГ Сумської області.

За попереднім підрахунком, є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей. До евакуації залучені рятувальники, представники громад, військових адміністрацій та правоохоронці", — ідеться у повідомленні.

Евакуаційні групи транспортують та супроводжують населення, зокрема сім’ї з дітьми, маломобільних та літніх людей. Поліцейські здійснюють супровід евакуаційних колон, забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору та допомагають громадянам.

"З початку повномасштабного вторгнення на Сумщині загинуло 270 людей, серед них 14 дітей. За минулі два місяці внаслідок обстрілів регіону загинуло 6 людей, серед яких дитина", — інформують у поліції.

Поліція закликає жителів прикордоння не наражати себе на небезпеку та евакуюватися:

"За детальною інформацією про час і місце збору та запис на евакуацію можете дізнатись у голів та старост громад. Крім того, з усіх питань стосовно евакуації населення з прикордоння Сумського району можете звернутися до оперативного чергового евакуаційного Штабу Сумської районної військової адміністрації за номером телефону: 0506507083".