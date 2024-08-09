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На Сумщині евакуації потребують близько 20 тисяч людей

До евакуації залучені рятувальники, представники громад, військових адміністрацій та правоохоронці.

На Сумщині евакуації потребують близько 20 тисяч людей
евакуація дітей із Сумської області
Фото: Національна поліція

В Сумській області є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей з 28 населених пунктів. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Під час чергового засідання Ради оборони Сумської області було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення з 28 населених пунктів у семи ОТГ Сумської області.

За попереднім підрахунком, є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей. До евакуації залучені рятувальники, представники громад, військових адміністрацій та правоохоронці", — ідеться у повідомленні.

Евакуаційні групи транспортують та супроводжують населення, зокрема сім’ї з дітьми, маломобільних та літніх людей. Поліцейські здійснюють супровід евакуаційних колон, забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору та допомагають громадянам.

"З початку повномасштабного вторгнення на Сумщині загинуло 270 людей, серед них 14 дітей. За минулі два місяці внаслідок обстрілів регіону загинуло 6 людей, серед яких дитина", — інформують у поліції.

Поліція закликає жителів прикордоння не наражати себе на небезпеку та евакуюватися:

"За детальною інформацією про час і місце збору та запис на евакуацію можете дізнатись у голів та старост громад. Крім того, з усіх питань стосовно евакуації населення з прикордоння Сумського району можете звернутися до оперативного чергового евакуаційного Штабу Сумської районної військової адміністрації за номером телефону: 0506507083".

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