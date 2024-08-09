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Росіяни вдруге вдарили по Костянтинівці, двоє людей поранені. Є руйнування

Цього разу окупанти вдарили зі "Смерчів" по приватному сектору.

Росіяни вдруге вдарили по Костянтинівці, двоє людей поранені. Є руйнування
обстріл Костянтинівки
Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти після ранкового удару по супермаркету, здійснили повторний обстріл по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині. Унаслідок атаки поранено двох цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Після цинічного ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни знову обстріляли Костянтинівку — цього разу зі Смерчів по приватному сектору", — повідомив він.

Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід. Також відомо про двох постраждалих.

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