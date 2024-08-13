США схвалили продаж Ізраїлю озброєнь на суму понад 20 млрд доларів

Йдеться про винищувачі, військову техніку та боєприпаси для танків.

Держсекретар США Ентоні Блінкен схвалив можливий продаж Ізраїлю винищувачів та іншої військової техніки на суму понад 20 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон.

Уточнюється, що Блінкен схвалив можливий продаж літаків F-15 і обладнання на суму майже 19 млрд доларів.

Також Блінкен схвалив можливий продаж танкових боєприпасів на суму близько 774 млн доларів і армійської техніки на суму 583 млн доларів.

Боєприпаси для танків будуть майже негайно доступні для доставки, в той час як для виробництва та постачання винищувачів F-15 будуть потрібні роки.