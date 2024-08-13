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США схвалили продаж Ізраїлю озброєнь на суму понад 20 млрд доларів

Йдеться про винищувачі, військову техніку та боєприпаси для танків.

США схвалили продаж Ізраїлю озброєнь на суму понад 20 млрд доларів
Ілюстративне фото: військовий літак F-15 ізраїльської армії
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен схвалив можливий продаж Ізраїлю винищувачів та іншої військової техніки на суму понад 20 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон. 

Уточнюється, що Блінкен схвалив можливий продаж літаків F-15 і обладнання на суму майже 19 млрд доларів. 

Також Блінкен схвалив можливий продаж танкових боєприпасів на суму близько 774 млн доларів і армійської техніки на суму 583 млн доларів.

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Боєприпаси для танків будуть майже негайно доступні для доставки, в той час як для виробництва та постачання винищувачів F-15 будуть потрібні роки.

  • США виділяють Ізраїлю 3,5 млрд доларів на придбання американської зброї та військового обладнання.
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