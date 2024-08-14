Підрив “Північних потоків”: польська генпрокуратура заявила, що підозрюваний виїхав до України

Український дайвер Володимир З., підозрюваний німецькими службами в участі в підриві газопроводу Nord Stream, виїхав з Польщі в Україну на початку липня, повідомила польському виданню Onet у середу речниця генпрокурора Анна Адамяк.
За її словами, Німеччина видала на нього європейський ордер на арешт, але не внесла його дані в розшукову базу, що дозволило чоловікові перетнути кордон і потрапити в Україну.
У середу вранці німецькі ЗМІ повідомили про прогрес у розслідуванні вибуху Nord Stream. Як повідомляють ARD, "Die Zeit" і "Suddeutsche Zeitung", німецькі служби підозрюють у підриві газопроводу українського інструктора з дайвінгу Володимира З.
Чоловік і ще троє людей нібито припливли до Балтійського моря на вітрильній яхті з порту Ростока у вересні 2022 року, а потім пішли під воду та розмістили вибухові заряди на Nord Stream 1 і Nord Stream 2. Човен повернувся до Ростока після зупинок у Рюген, Борнхольм і Крістіансо в Данії, а також Сандгамн у Швеції та Колобжег у Польщі.
Володимир З. жив у Прушкуві під Варшавою. У червні німецькі служби звернулися з проханням про його затримання, повідомляють німецькі ЗМІ.
Польська прокуратура підтверджує, що німецька сторона отримала європейський ордер на арешт (EAW) у цій справі. Проте польські служби не знайшли Володимира З. за ймовірним місцем перебування.
“На початку липня чоловік перетнув польсько-український кордон”, — повідомила Onet речниця генпрокурора Анна Адамяк.
Вона додала, що на водолаза німці склали лише EAW, але він не значився в базі розшукуваних, якою користується Прикордонна служба, тобто німецька сторона не вносила туди його дані. Завдяки цьому його не затримали польські прикордонники.
Підрив російських “Північних потоків”
- Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.
- Український президент заперечував причетність українців до підриву. Європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню.
- Washington Post писала, що до підриву може бути причетний ексрозвідник Роман Червінський.
- Швеція і Данія закрили розслідування на початку року, але німецький федеральний прокурор продовжив провадження за підозрою в навмисному вибуху і саботажі.