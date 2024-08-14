Підрив “Північних потоків”: польська генпрокуратура заявила, що підозрюваний виїхав до України

У польській генпрокуратурі пояснили, що Німеччина не внесла підозрюваного до розшукової бази, тому польські прикордонники випустили його в Україну.

Український дайвер Володимир З., підозрюваний німецькими службами в участі в підриві газопроводу Nord Stream, виїхав з Польщі в Україну на початку липня, повідомила польському виданню Onet у середу речниця генпрокурора Анна Адамяк.

За її словами, Німеччина видала на нього європейський ордер на арешт, але не внесла його дані в розшукову базу, що дозволило чоловікові перетнути кордон і потрапити в Україну.

У середу вранці німецькі ЗМІ повідомили про прогрес у розслідуванні вибуху Nord Stream. Як повідомляють ARD, "Die Zeit" і "Suddeutsche Zeitung", німецькі служби підозрюють у підриві газопроводу українського інструктора з дайвінгу Володимира З.

Чоловік і ще троє людей нібито припливли до Балтійського моря на вітрильній яхті з порту Ростока у вересні 2022 року, а потім пішли під воду та розмістили вибухові заряди на Nord Stream 1 і Nord Stream 2. Човен повернувся до Ростока після зупинок у Рюген, Борнхольм і Крістіансо в Данії, а також Сандгамн у Швеції та Колобжег у Польщі.

Володимир З. жив у Прушкуві під Варшавою. У червні німецькі служби звернулися з проханням про його затримання, повідомляють німецькі ЗМІ.

Польська прокуратура підтверджує, що німецька сторона отримала європейський ордер на арешт (EAW) у цій справі. Проте польські служби не знайшли Володимира З. за ймовірним місцем перебування.

“На початку липня чоловік перетнув польсько-український кордон”, — повідомила Onet речниця генпрокурора Анна Адамяк.

Вона додала, що на водолаза німці склали лише EAW, але він не значився в базі розшукуваних, якою користується Прикордонна служба, тобто німецька сторона не вносила туди його дані. Завдяки цьому його не затримали польські прикордонники.

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