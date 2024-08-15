Президентка Колумбійського університету Мінуш Шафік пішла у відставку після кількох місяців пильної уваги та обурення через її дії після бурхливих протестів через війну у Смузі Гази на територію кампусу вишу у травні, пише Bloomberg.

Економістка Шафік стала третім керівником університету асоціації найстаріших американських вишів “Ліга Плюща”, який пішов з посади через безлади, пов’язані з конфліктом, і звинувачення в антисемітизмі в кампусі. Колишня президентка Лондонської школи економіки очолювала університет трохи більше, ніж рік.

Видання зазначає, що раптова відставка менше ніж за три тижні до початку занять сигналізує про те, що заворушення можуть відновитися.

“Напруженість, що кипить у Колумбійському університеті, вибухнула на світовій арені навесні, коли пропалестинські протестувальники розбили табори біля навчального закладу в Нью-Йорку, що зрештою змусило Шафік викликати поліцію”, ‒ йдеться у матеріалі.

Раніше посади залишили президентка Гарвардського університету Клодін Гей та Ліз Мегілл з Університету Пенсильванії. Вони пішли у відставку через критику після свідчень у Конгресі в грудні, де вони дали ухильні відповіді про те, чи будуть заклики до геноциду проти євреїв порушенням політики університету.

Щодо Шафік, то Рада директорів Колумбійського університету підтримала керівницю навіть після того, як обидві партії закликали її піти з посади. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон відвідав виш у квітні. Він зустрівся з єврейськими студентами та заявив про “тривожне зростання жорстокого антисемітизму в університетських містечках Америки”.

Фото: EPA/UPG Спікер Палати представників Майк Джонсон відвідує кампус Колумбійського університету. Квітень 2024 року

Деякі протестувальники, зокрема в Колумбійському університеті та Берклі, погрожували єврейським студентам і висловлювали підтримку ХАМАСу, який у США та Євросоюзі визнаний терористичною організацією.

На території кампуса Колумбійського університету протести досягли апогею, коли Шафік звернулася до поліції Нью-Йорка з проханням видворити людей, які забарикадувалися в Гамільтон-холі, будівлі кампусу, де студенти влаштували подібний протест у 1968 році. Понад 100 людей було заарештовано за звинуваченнями ‒ від незаконного проникнення до крадіжки зі зломом, а Шафік зіткнулася з потоком критики з боку студентів та викладачів за свої дії.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Пропалестинські протести на території кампусу Колумбійського університету. 1 травня 2024 року