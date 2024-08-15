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У Іркурській області РФ упав бомбардувальник Ту-22М, носій крилатих ракет Х-22

Причиною аварії назвали «технічну несправність». 

У Іркурській області РФ упав бомбардувальник Ту-22М, носій крилатих ракет Х-22
Ту-22М
Фото: Вікіпедія

У Іркурській області Росії упав бомбардувальник Ту-22М3, носій крилатих ракет Х-22. Екіпаж вижив. 

Про це пишуть російські ресурси. 

зазначається, що літак виконував плановий політ. Причиною аварії називають «технічну несправність». 

Усіх чотирьох пілотів знайшли, вони живі. Двоє у задовільному стані.

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