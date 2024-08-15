У Іркурській області РФ упав бомбардувальник Ту-22М, носій крилатих ракет Х-22

Усіх чотирьох пілотів знайшли, вони живі. Двоє у задовільному стані.

Про це пишуть російські ресурси.

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