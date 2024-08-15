У Іркурській області РФ упав бомбардувальник Ту-22М, носій крилатих ракет Х-22

У Іркурській області Росії упав бомбардувальник Ту-22М3, носій крилатих ракет Х-22. Екіпаж вижив.
Про це пишуть російські ресурси.
зазначається, що літак виконував плановий політ. Причиною аварії називають «технічну несправність».
Усіх чотирьох пілотів знайшли, вони живі. Двоє у задовільному стані.
- В ніч на 14 серпня Сили оборони України знищили ворожий Су-34 над Курської областю Росії.
- Того ж дня у Росії повідомили про "прильоти" по аеродромах. Серед них – "Саваслейка", звідки били "кинджалами" по Україні.
- Згодом з'явилися супутникові знімки наслідків атаки українських дронів на аеродром "Борисоглібськ" РФ.