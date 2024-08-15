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Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що з Папою Франциском одностайні в засудженні війни в Україні

Патріарх закликав до припинення війни і наголосив на важливості зусиль для досягнення миру.

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що з Папою Франциском одностайні в засудженні війни в Україні
Патріарх Варфоломій і Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що він разом із Папою Франциском одностайні в засудженні війни в Україні.

Про це предстоятель Константинопольської православної церкви сказав в інтерв'ю виданню The Pillar.

"І ми, як і Святіший Папа Франциск, є одностайними в засудженні війни в Україні. Папа також був дуже критичний у своєму зверненні до патріарха Московського Кирила, маючи рідкісну сміливість навіть назвати його «вівтарником президента Путіна!»", - заявив Варфоломій.

Вселенський патріарх зазначив, що треба віддати належне главі Католицької церкви за його "особисту участь у поверненні викрадених дітей з України до Росії, а також за участь Ватикану у Саміті миру".

"Як Вселенський Патріархат, ми з першого дня дуже чітко засудили війну в Україні і заявили, що російське вторгнення до суверенної держави жодним чином не може бути назване «священною війною», але насправді є «диявольською» війною", - наголосив Варфоломій.

Він закликав до припинення війни і наголосив на важливості зусиль для досягнення миру.

  • У травні 2022 року Папа Франциск розповів журналістам, що спілкувався з главою Російської православної церкви Кирилом, який узявся виправдовувати російське вторгнення. Тоді Понтифік підкреслив, що "патріарх не може перетворитися на вівтарника Путіна".
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