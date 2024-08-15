На Херсонщині через російську атаку на власному подвір'ї загинула жінка

Сьогодні, 15 серпня, близько 16.30 російські війська атакували Токарівку у Херсонській області. Загинула жінка.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За попередньою інформацією, російська армія атакувала населений пункт із артилерії.

На подвірʼї приватного будинку, травми несумісні із життям отримала жінка.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Упродовж минулої доби у Херсонській області загинула одна людина, 13 поранені.