​Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення

Сергій Горбачов прокоментував своє звільнення з посади освітнього омбудсмена.
Так Горбачов відреагував на інформацію про те, що його відправив у відставку на позачерговому засіданні уряд.
Омбудсмен пояснив, що його звільнення "аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями".
"Просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024). А освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення. Все очікувано і законно", - повідомив посадовець.
Горбачов зазначив, що отримав уточнення від Кабміну про те, що насправді звільнення ще не було, це станеться найближчими днями відповідно до законодавства.
Інститут освітнього омбудсмена в Україні
- Ще у 2015 році тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що Україні потрібен освітній омбудсмен (уповноважений з прав людини у сфері освіти).
- У червні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив створення з 1 січня 2019 року служби освітнього омбудсмена.
- У серпні 2019 року на цю посаду призначили директора київської спеціалізованої школи №148 Сергія Горбачова. Він став першим освітнім омбудсменом в Україні.
- 15 липня цього року Міносвіти оголосило процес відбору кандидатів на посаду освітнього омбудсмена.
- Як свідчать результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, на посаду претендують 17 кандидатів.