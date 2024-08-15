​Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення

Сергій Горбачов прокоментував своє звільнення з посади освітнього омбудсмена.

Так Горбачов відреагував на інформацію про те, що його відправив у відставку на позачерговому засіданні уряд.

Омбудсмен пояснив, що його звільнення "аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями".

"Просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024). А освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення. Все очікувано і законно", - повідомив посадовець.

Горбачов зазначив, що отримав уточнення від Кабміну про те, що насправді звільнення ще не було, це станеться найближчими днями відповідно до законодавства.

Інститут освітнього омбудсмена в Україні