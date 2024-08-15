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​Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення

Найближчим часом Кабін ухвалить відповідне рішення.

​Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення
освітній омбудсмен Сергій Горбачов
Фото: mon.gov.ua

Сергій Горбачов прокоментував своє звільнення з посади освітнього омбудсмена.

Так Горбачов відреагував на інформацію про те, що його відправив у відставку на позачерговому засіданні уряд.

Омбудсмен пояснив, що його звільнення "аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями".

"Просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024). А освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення. Все очікувано і законно", - повідомив посадовець.

Горбачов зазначив, що отримав уточнення від Кабміну про те, що насправді звільнення ще не було, це станеться найближчими днями відповідно до законодавства.

Інститут освітнього омбудсмена в Україні

  • Ще у 2015 році тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що Україні потрібен освітній омбудсмен (уповноважений з прав людини у сфері освіти).
  • У червні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив створення з 1 січня 2019 року служби освітнього омбудсмена. 
  • У серпні 2019 року на цю посаду призначили директора київської спеціалізованої школи №148 Сергія Горбачова. Він став першим освітнім омбудсменом в Україні.
  • 15 липня цього року Міносвіти оголосило процес відбору кандидатів на посаду освітнього омбудсмена.
  • Як свідчать результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, на посаду претендують 17 кандидатів.
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