Поки що українська операція в Курській області не завадила росіянам просуватися на Донбасі. Речник 110 механізованої бригади Іван Секач у спілкуванні з Politico сказав, що від початку курського наступу "на нашій частині фронту ситуація, я би сказав, стала гіршою".

Наразі ця бригада воює на Покровському напрямку. Секач повідомив, що "росіяни тиснуть, а нам дають навіть менше боєприпасів, ніж раніше".

За даними Deep State, росіяни окупували ще декілька населених пунктів – Желанне і Орлівку. Також вони просунулися в Нью-Йорку, Красногорівці, Миколаївці і Журавці.

Генштаб цю інформацію не підтвердив і не заперечив.

Про відсутність змін у кількості особового складу говорили і на Таврійському напрямку. Речник Дмитро Лиховій сьогодні повідомив, що кількість росіян у південних областях України вагомих змін не зазнала. І цього тижня ворог активізувався в районі Кринок.

Операція в Курській області

Український наступ на Курську область почався 6 серпня, але Київ підтвердив його лише 12. Цілями наступу є створення буферної зони в Курській області, з якої постійно обстрілювали українське прикордоння, а також порушення логістики ворога на інших напрямках.

Україна також поповнює обмінний фонд, щоб визволити українців з російських катівень.

Покровський напрямок

Покровськ є головною метою росіян після провалу їх наступу на Харків, говорив президент України. Покровський напрямок залишається найважчим протягом багатьох місяців. Щоденно на нього припадає близько третини бойових зіткнень від загальної кількості. Росія не жаліє ні особового складу, ні зброї, щоб просунутися вперед. Щотижня Україна втрачає позиції на цьому напрямку, про що свідчать дані аналітиків.