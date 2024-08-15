Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву “Північних потоків”, повідомляє Reuters.
"Такий акт можна здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... і у кого це все було на момент вибухів? Тільки у Росії", – зазначив Подоляк у своєму письмовому коментарі.
Напередодні вийшов матеріал The Wall Street Journal, в якому стверджується, що підрив здійснили громадяни України. Начебто президент Зеленський усно погодив цю операцію, але після втручання ЦРУ вирішив відмовитися від цього задуму. Однак на той чай Головнокомандувач ЗСУ Залужний нібито проігнорував цей наказ.
Підрив російських “Північних потоків”
- Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.
- Український президент заперечував причетність українців до підриву. Європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню.
- Washington Post писала, що до підриву може бути причетний ексрозвідник Роман Червінський.
- Швеція і Данія закрили розслідування на початку року, але німецький федеральний прокурор продовжив провадження за підозрою в навмисному вибуху і саботажі.
- Нещодавно польська генпрокуратура заявила, що підозрюваний у підриві “Північних потоків” виїхав до України. У польській генпрокуратурі пояснили, що Німеччина не внесла підозрюваного до розшукової бази, тому польські прикордонники випустили його в Україну.