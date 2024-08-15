В Офісі президента заперечили причетність України до підриву “Північних потоків”

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву “Північних потоків”, повідомляє Reuters.

"Такий акт можна здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... і у кого це все було на момент вибухів? Тільки у Росії", – зазначив Подоляк у своєму письмовому коментарі.

Напередодні вийшов матеріал The Wall Street Journal, в якому стверджується, що підрив здійснили громадяни України. Начебто президент Зеленський усно погодив цю операцію, але після втручання ЦРУ вирішив відмовитися від цього задуму. Однак на той чай Головнокомандувач ЗСУ Залужний нібито проігнорував цей наказ.

Підрив російських “Північних потоків”