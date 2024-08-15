Командирам “Беркуту” повідомили про нові підозри – за розгін мітингувальників в ніч на 19 лютого 2014 року

Такі дії підозрюваних призвели до вбивств 12 мітингувальників, замахів на вбивства – 8, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 16, середньої тяжкості – 37, легких – 78, а також інших тяжких наслідків.

Командирам підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України у Львівській, Харківській областях та міста Севастополя, а також помічнику начальника штабу Львівського «Беркута» повідомлено про підозри за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у ніч на 19 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ керівництва МВС України щодо розгону протестувальників з Майдану Незалежності, прилеглих вулиць та Будинку Профспілок, під керівництвом СБУ в центрі столиці проводилися антитерористичні заходи, які не мали реальних підстав.

Під час силових дій співробітники «Беркуту» оточили Майдан зі сторони Європейської площі і вулиці Інститутської та штурмували учасників зібрань із застосуванням спеціальної техніки – БТРів, водометів Торнадо, військових прожекторів. Також вони використовували вогнепальну зброю Форт-500 з набоями із свинцевої картечі та гранати завезені із РФ. Такі дії підозрюваних призвели до вбивств 12 мітингувальників, замахів на вбивства – 8, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 16, середньої тяжкості – 37, легких – 78, а також інших тяжких наслідків.

Наразі вирішується питання про застосування щодо колишніх правоохоронців запобіжних заходів.

Командирам підрозділів інкриміновано організацію групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; перевищення влади та службових повноважень; нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію умисних вбивств та закінчених замахів на умисні вбивства (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Помічнику начальника штабу Львівського «Беркута» інкриміновано пособництво у вчиненні цих злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань.

На цей час за вказаними подіями (проведення АТО 18.02.2014) до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів державної влади, а також правоохоронців, які безпосередньо організували вчинення цих злочинів. Серед них колишні Голова СБУ, його перший заступник - керівник АТЦ при СБУ, Міністр оборони України, Міністра внутрішніх справ України, його заступник, керівництво ГУМВС України в м. Києві, а також - виконавців із числа співробітників підрозділів МОП «Беркут».

На розгляді у судах знаходяться обвинувальні акти стосовно 19 осіб, серед яких 10 високопосадовців. Досудове розслідування стосовно 6 осіб триває.