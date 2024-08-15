Лиховій: говорити про зменшення кількості росіян на Таврійському напрямку не доводиться

Кількісно російське угруповання на Таврійському напрямку вагомих змін не зазнало. Ознак формування нового наступального угруповання немає, але і ознак зменшення чисельності ворога – теж.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, різких змін у тактиці ворога немає.

"Ворог продовжує агресивну поведінку. Різких змін у складі і в характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування ворожого наступального угруповання не виявлено. Але і (про – Ред.) зменшення кількості – говорити про це не доводиться, про якісь суттєві зміни", – сказав він.

У Херсонській і Запорізькій областях тривають позиційні бої. Росіяни активно задіють артилерію по населених пунктах і позиціях захисників. Учора вони провели по українських позиціях 288 обстрілів з використанням майже 1600 боєприпасів. Напруженим залишається відрізок в районі Роботинського виступу, де ворог наступав без застосування бронетехніки. Також росіяни активізувалися північніше села Кринки в Херсонській області, де захисники зайняли нові позиції.

Більше на цю тему – в матеріалі "Кринки. Ніхто не хотів відступати".