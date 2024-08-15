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Лиховій: говорити про зменшення кількості росіян на Таврійському напрямку не доводиться

Росіяни активізували атаки північніше Кринок. 

Кількісно російське угруповання на Таврійському напрямку вагомих змін не зазнало. Ознак формування нового наступального угруповання немає, але і ознак зменшення чисельності ворога – теж.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, різких змін у тактиці ворога немає.

"Ворог продовжує агресивну поведінку. Різких змін у складі і в характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування ворожого наступального угруповання не виявлено. Але і (про – Ред.) зменшення кількості – говорити про це не доводиться, про якісь суттєві зміни", – сказав він.

У Херсонській і Запорізькій областях тривають позиційні бої. Росіяни активно задіють артилерію по населених пунктах і позиціях захисників. Учора вони провели по українських позиціях 288 обстрілів з використанням майже 1600 боєприпасів. Напруженим залишається відрізок в районі Роботинського виступу, де ворог наступав без застосування бронетехніки. Також росіяни активізувалися північніше села Кринки в Херсонській області, де захисники зайняли нові позиції. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Кринки. Ніхто не хотів відступати". 

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