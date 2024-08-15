Ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограду, йому загрожує до 8 років тюрми.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого інформатора, який передавав російським окупантам локації Сил оборони на Донеччині. Ворога насамперед цікавили пункти базування реактивних систем HIMARS на Покровському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Також зрадник намагався визначити там координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння ЗСУ.

Для збору інформації зловмисник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі. Також чоловік "втемну" випитував потрібні йому відомості у своїх пасажирів.

Ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограду, який був активним користувачем російського Телеграм-боту, що збирає інформацію про дислокацію ЗСУ на східному фронті. Саме на цей ресурс чоловік направляв розвіддані у вигляді координат об’єктів Сил оборони з детальним описом.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон та сім-карти із доказами передачі агресору закритих відомостей.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомлялося, протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойові зіткнення. Третина - на Покровському напрямку. Захисники зупинили 54 атаки окупантів у районі населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Гродівка, Малинівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче та Карлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була біля Гродівки, де росіяни скинули три КАБи.