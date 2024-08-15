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​Російські війська вранці обстріляли п'ять громад Сумщини

Зафіксовано 40 вибухів.

​Російські війська вранці обстріляли п'ять громад Сумщини
Обстріли Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська ОВА

Російські війська вранці здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумщини, під ударом опинилися п'ять громад.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська громади", - ідеться в повідомленні.

  • Краснопільська: ворог гатив із РСЗВ (5 вибухів), артилерії (8 вибухів), мінометів (5 вибухів) та здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).
  • Юнаківська: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).
  • Есманьська: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).
  • Новослобідська: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів).
  • Хотінська: завдано авіаудару КАБ (10 вибухів).

Як повідомлялося, за літо росіяни завдали понад 2 тисячі ударів по Сумщині. 

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