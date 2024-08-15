Під час атаки на Одесу в місті виникла пожежа у житловому будинку

У ДСНС пояснили, що інцидент не пов'язаний із ворожим обстрілом.

В той час, як в Одесі лунала повітряна тривога через ворожу балістичну атаку, у триповерховому житловому будинку сталася пожежа.

Як пише Головне управління ДСНС в Одеській області на своїй сторінці у Facebook, чимало містян запанікували, вважаючи, що причиною загоряння став ворожий удар. Проте насправді інцидент не був пов'язаний із обстрілом.

Вогонь охопив площу у 150 квадратних кілометрів. Ліквідувати пожежу рятувальникам ДСНС допомагали представники Асоціації добровільних пожежників України. З власниками помешкань працювали психологи, на місце прибула поліція. Зрештою загоряння ліквідували, минулося без постраждалих.

У ДСНС з'ясовують, що саме стало причиною пожежі.