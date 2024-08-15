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У Бєлгородській області Росії оголосили режим надзвичайної ситуації федерального рівня

Учора росіяни запровадили там режим НС регіонального рівня.

У Бєлгородській області Росії оголосили режим надзвичайної ситуації федерального рівня
Бєлгород (архівне фото)
Фото: соцмережі

На території усієї Бєлгородській області Росії відсьогодні, 15 серпня, запроваджується режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

"Обстановка в регіоні залишається складною і напруженою... Відповідно до інформації, отриманої під час доповідей, пропоную віднести надзвичайну ситуацію, що виникла на території Бєлгородської області, до надзвичайної ситуації федерального характеру і встановити федеральний рівень реагування", - заявив голова російського МНС Олександр Куренков.

Він також знову поскаржився на руйнування у області та постраждалих місцевих мешканців.

Як окремо зазначив губернатор області В'ячеслав Гладков, інформація місцевому населенню буде надана "пізніше".

  • Учора у Бєлгородській області запровадили режим НС регіонального рівня. Це сталося після того, як одразу в трьох регіонах РФ було запроваджено "режим контртерористичної операції" (йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною). Бєлгородська область, як відомо, межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України.
  • Як відомо, українські військові продовжують просуватися вглибину Курської області РФ. Сили оборони також створюють "зону безпеки" на території РФ, прилеглій до території України. Докладніше про це в матеріалі "Про операцію в Курській народній республіці" на LB.ua. 
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