У Бєлгородській області Росії оголосили режим надзвичайної ситуації федерального рівня

На території усієї Бєлгородській області Росії відсьогодні, 15 серпня, запроваджується режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

"Обстановка в регіоні залишається складною і напруженою... Відповідно до інформації, отриманої під час доповідей, пропоную віднести надзвичайну ситуацію, що виникла на території Бєлгородської області, до надзвичайної ситуації федерального характеру і встановити федеральний рівень реагування", - заявив голова російського МНС Олександр Куренков.

Він також знову поскаржився на руйнування у області та постраждалих місцевих мешканців.

Як окремо зазначив губернатор області В'ячеслав Гладков, інформація місцевому населенню буде надана "пізніше".