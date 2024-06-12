Справу Януковича про розстріли на Майдані суд розпочне слухати 24 червня

Справу Януковича щодо розстрілів на Майдані Броварський міськрайонний суд Київської області розпочне розглядати об 11:00 24 червня.
Тоді розпочнеться підготовче засідання у справі проти експрезидента і представників його силового блоку, яких звинувачують в організації розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року, пише Укрінформ.
Про це повідомив заступник очільника Департаменту у «справах Майдану» Офісу генпрокурора Денис Іванов.
Зазначається, що головуючою колегії суддів виступає Наталія Сіренко, а інтереси Януковича у суді представляє адвокат Андрій Доманський.
За словами прокурора, він подавав клопотання про дотримання розумних строків розгляду справи, на що не отримав відповіді суду. Причиною стало те, що підготовче засідання призначили майже через 4 місяці, відколи справа 29 лютого поточного року надійшла на розгляд суду.
Іванов додав, що у Броварському міськрайонному суді немає атестованого приміщення для слухання секретних томів справи. У зв’язку з цим засідання суду, на яких розглядатимуться секретні томи, проходитимуть у режимі виїзних засідань у Київському апеляційному суді.
Також прокурор наголосив, що у суді є лише три судді, які мають доступ до держтаємниці, і коли хтось із них випаде з процесу, то справа повинна буде слухатися з початку.
Раніше Шевченківський районний суд декілька разів відмовлявся розглядати справу стосовно колишнього президента Віктора Януковича і представників його силового блоку. Після цього Київський апеляційний суд визначив її розгляд за Броварським міськрайонним судом.
- У жовтні минулого року завершили слідство у справі стосовно експрезидента Віктора Януковича за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. 18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спеціальних засобів, в тому числі незаконно поставлених з території держави-агресора, для силової протидії та розгону демонстрантів.Обвинувальний акт направили до суду.
- Окрім Януковича, у вчиненні злочинів проти майданівців обвинувачуються колишні міністр внутрішніх справ Захарченко, голова СБУ Якименко, міністр оборони Лебедєв та інші силовики.