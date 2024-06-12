Справу Януковича про розстріли на Майдані суд розпочне слухати 24 червня

Засідання суду, на яких розглядатимуться секретні томи, проходитимуть у режимі виїзних засідань у Київському апеляційному суді.

Справу Януковича щодо розстрілів на Майдані Броварський міськрайонний суд Київської області розпочне розглядати об 11:00 24 червня.

Тоді розпочнеться підготовче засідання у справі проти експрезидента і представників його силового блоку, яких звинувачують в організації розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року, пише Укрінформ.

Про це повідомив заступник очільника Департаменту у «справах Майдану» Офісу генпрокурора Денис Іванов.

Зазначається, що головуючою колегії суддів виступає Наталія Сіренко, а інтереси Януковича у суді представляє адвокат Андрій Доманський.

За словами прокурора, він подавав клопотання про дотримання розумних строків розгляду справи, на що не отримав відповіді суду. Причиною стало те, що підготовче засідання призначили майже через 4 місяці, відколи справа 29 лютого поточного року надійшла на розгляд суду.

Іванов додав, що у Броварському міськрайонному суді немає атестованого приміщення для слухання секретних томів справи. У зв’язку з цим засідання суду, на яких розглядатимуться секретні томи, проходитимуть у режимі виїзних засідань у Київському апеляційному суді.

Також прокурор наголосив, що у суді є лише три судді, які мають доступ до держтаємниці, і коли хтось із них випаде з процесу, то справа повинна буде слухатися з початку.

Раніше Шевченківський районний суд декілька разів відмовлявся розглядати справу стосовно колишнього президента Віктора Януковича і представників його силового блоку. Після цього Київський апеляційний суд визначив її розгляд за Броварським міськрайонним судом.