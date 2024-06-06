ВР дозволила Держспецзв’язку купувати дрони і РЕБи для потреб оборони

Народні депутати підтримали вцілому законопроєкт № 11144 про виконання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України завдань, пов’язаних із забезпеченням безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби та пасивної протидії технічним розвідкам. Тобто Держспецзв’язку тимчасово, на час воєнного стану, може здійснювати закупівлю дронів, РЕБів, боєприпасів (які використовують із дронами) для потреб оборони.

Про це повідомили нардепи Ірина Геращенко і Ярослав Железняк.

"За проголосували 275 народних обранців.

"Це тимчасова міра. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе (агенцію з закупівель) цю функцію", – написав Железняк.

За словами Геращенко, прийнятий законопроєкт тепер офіційно дозволяє ДСТЗІ під час воєнного стану: