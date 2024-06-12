ЦПК: ВАКС змінив вирок ексголові та депутату сільради на Київщині у справі про хабарництво

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора та визнала колишнього Гвоздівського сільського голову Павла Зубова та депутата цієї ж сільради Олександра Шаламая винуватими в одержанні 10 тисяч доларів та 300 тисяч євро хабарів, поєднаному із вимаганням.
Про це пише Центр продидії корупції.
Суд першої інстанції раніше визнав доведеним обвинувачення лише щодо одержання 10 тисяч доларів та не встановив у діях посадовців фактів вимагання.
Прокурор САП з цим не погодився і звернувся зі скаргою до Апеляції.
В результаті обом посадовцям призначили покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Їм також заборонили обіймати певні посади впродовж 3 та 2 років після відбування покарання.
Суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг захисту.
Вирок може бути оскаржений до Верховного Суду протягом трьох місяців.
- За даними ЦПК, посадовці сільради висловили прохання отримати 300 тисяч євро та одержали хабар двома частинами у розмірі 10 тисяч доларів та 300 тисяч євро від місцевих бізнесменів, які хотіли орендувати 26 гектарів землі з правом викупу.
- Спершу йшлося про 500 тисяч доларів, із яких 40 тисяч мали піти на підкуп депутатів Васильківської райради Київської області. Депутати мали проголосувати за розширення меж села Гвоздів, без чого сільрада не могла рухатися по виділенню в оренду 26 га землі.
- Представники компанії, яка хотіла орендувати землю, навіть готові були платити офіційний платіж на сільраду, однак фігурантів це не влаштовувало.