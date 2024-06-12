ЦПК: ВАКС змінив вирок ексголові та депутату сільради на Київщині у справі про хабарництво

Обом посадовцям призначили покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора та визнала колишнього Гвоздівського сільського голову Павла Зубова та депутата цієї ж сільради Олександра Шаламая винуватими в одержанні 10 тисяч доларів та 300 тисяч євро хабарів, поєднаному із вимаганням.

Про це пише Центр продидії корупції.

Суд першої інстанції раніше визнав доведеним обвинувачення лише щодо одержання 10 тисяч доларів та не встановив у діях посадовців фактів вимагання.

Прокурор САП з цим не погодився і звернувся зі скаргою до Апеляції.

В результаті обом посадовцям призначили покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Їм також заборонили обіймати певні посади впродовж 3 та 2 років після відбування покарання.

Суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг захисту.

Вирок може бути оскаржений до Верховного Суду протягом трьох місяців.