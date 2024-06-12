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У Київській області через негоду почалися аварійні відключення світла

Потім будуть ще й планові обмеження. 

У Київській області через негоду почалися аварійні відключення світла
Фото: ДТЕК

У Київській області у зв'язку з негодою почалися аварійні відключення світла. Гроза, злива та вітер до 25 метрів на секунду знеструмили 36 ліній та 611 підстанцій.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків, повідомили в ДТЕК і КОВА. Енергетики прагнуть оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та перейти на заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. 

Не виключено, що негода спричинить нові аварії. Сильний вітер із дощем ускладнюють роботи.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", – закликали енергетики. 

  • Окрім того, в області 12 червня будуть і планові обмеження живлення з 15:00 до 23:00. Графіки стабілізаційних відключень – на платформах ДТЕК Київські регіональні електромережі.
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