У Київській області через негоду почалися аварійні відключення світла

Потім будуть ще й планові обмеження.

У Київській області у зв'язку з негодою почалися аварійні відключення світла. Гроза, злива та вітер до 25 метрів на секунду знеструмили 36 ліній та 611 підстанцій.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків, повідомили в ДТЕК і КОВА. Енергетики прагнуть оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та перейти на заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки.

Не виключено, що негода спричинить нові аварії. Сильний вітер із дощем ускладнюють роботи.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", – закликали енергетики.