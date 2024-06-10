У Страсбурзі готуються до слухань в ЄСПЛ по справі "Україна та Нідерланди проти Росії"

У Страсбурзі прибула делегація уряду України, яка візьме участь в усних слуханнях щодо прийнятності та суті міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти Росії», яка стосується порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Слухання відбудуться 12 червня.
Як йдеться у повідомленні Мінюсту, справа відкрита за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22.
До справи в частині щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну 26 держав приєдналися у якості третьої сторони, а саме: Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Королівство Данія, Естонська Республіка, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Ірландія, Італійська Республіка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Королівство Нідерланди, Королівство Норвегія, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, Словенська Республіка, Королівство Іспанія, Королівство Швеція, Ісландія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Болгарія, а також 1 неурядова організація.
"Зазначена кількість третіх сторін є безпрецедентною в історії розгляду ЄСПЛ категорії міждержавних справ", – наголосили у міністерстві.
- У цій справі суд розглядатиме колективну скаргу України та Нідерландів проти РФ у тому, що вона після окупації Донбасу у 2014 році системно порушувала права людини на цих територіях, або не розслідувала скоєні там порушення, і як держава-окупант повинна нести відповідальність за події на цій території.
- 26 січня 2022 року у ЄСПЛ відбулися усні слухання щодо прийнятності зазначеної заяви.
- 25 січня 2023 року Велика Палата ЄСПЛ ухвалила рішення щодо прийнятності спільної міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти Росії» за заявами щодо Донбасу, викрадення дітей-сиріт та збиття літака рейсу МН-17, визнавши її прийнятною.
- 17 лютого 2023 року ЄСПЛ повідомив Уряд України про об’єднання згаданої справи з міждержавною справою «Україна проти Росії (Х)» (щодо повномасштабного вторгнення рф) в одне провадження «Україна та Нідерланди проти Росії».
- Суд визнав, що Україна надала достатньо обґрунтованих очевидних доказів як повторюваності діянь у порушення Конвенції, так і офіційного толерування з боку рф.
- 25 січня 2023 року Європейський суд вперше серед закордонних юрисдикційних органів встановив, що території на сході України були захоплені російськими окупаційними силами з 11 травня 2014 року та щонайменше до 26 січня 2022 року (дати проведення усних слухань), були під юрисдикцією російської федерації.
- Європейський суд послався на присутність на сході України російських військових з квітня 2014 року та широкомасштабне розгортання російських військ найпізніше із серпня 2014.
- Він також встановив, що держава-відповідач мала значний вплив на воєнну стратегію її маріонеткових адміністрацій; що вона надавала зброю та інше військове обладнання цим окупаційним адміністраціям у значних масштабах з початку їх створення (так звані Л/ДНР) та в подальші місяці та роки; що вона проводила артилерійські обстріли на запит цих окупаційних адміністрацій; та що вона надавала політичну та економічну підтримку зазначеним окупаційним утворенням.
- Також ЄСПЛ визнав прийнятними скарги про адміністративні практики на порушення цілого ряду статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.