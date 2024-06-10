У Страсбурзі готуються до слухань в ЄСПЛ по справі "Україна та Нідерланди проти Росії"

У Страсбурзі прибула делегація уряду України, яка візьме участь в усних слуханнях щодо прийнятності та суті міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти Росії», яка стосується порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Слухання відбудуться 12 червня.

Як йдеться у повідомленні Мінюсту, справа відкрита за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22.

До справи в частині щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну 26 держав приєдналися у якості третьої сторони, а саме: Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Королівство Данія, Естонська Республіка, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Ірландія, Італійська Республіка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Королівство Нідерланди, Королівство Норвегія, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, Словенська Республіка, Королівство Іспанія, Королівство Швеція, Ісландія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Болгарія, а також 1 неурядова організація.

"Зазначена кількість третіх сторін є безпрецедентною в історії розгляду ЄСПЛ категорії міждержавних справ", – наголосили у міністерстві.