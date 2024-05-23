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Саакашвілі програв справу проти Грузії в Європейському суді з прав людини

У суді не знайшли порушень у оголошених експрезиденту Грузії вироках.

Саакашвілі програв справу проти Грузії в Європейському суді з прав людини
Міхеіл Саакашвілі
Фото: Скрін з відео

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашквілі програв справу проти Грузії у Європейському суді із прав людини. Зокрема, суд не знайшов порушень у двох вироках, за якими у 2018 році його заочно було засуджено до шести років позбавлення волі.

Про це пише ZN,UA із посиланням на висновок по справі "Саакашвілі проти Грузії". 

Зазначається, що йдеться про вироки у справах про амністію у 2008 році високопоставлених співробітників МВС, засуджених у справі про смерть  Сандро Гіргвліані, та побиття у 2005 році Саакашвілі колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі. В обох провадженнях грузинський суд визнав Михайла Саакашвілі винним у зловживаннях та перевищенні посадових повноважень.

У Європейському суді з прав людини зазначили, що при розгляді обох справ не було порушень права на справедливий судовий розгляд та права на присутність і допит свідків Європейської конвенції з прав людини щодо способу, а також не порушувалася  стаття 7 (жодного покарання без закону) Європейської конвенції.

Як зазначається у висновку ЄСПЛ, "за конкретних обставин справи пан Саакашвілі міг обґрунтовано передбачити, що використання свого права помилування для спотворення процесу правосуддя у справі про вбивство призведе до його кримінальної відповідальності за грузинським законодавством".

Крім іншого, також відхилені скарги Саакашвілі про наявність політичного мотиву під час початку кримінального переслідування щодо нього, оскільки обвинувачення проти Саакашвілі були серйозними та обґрунтованими.

Саакашвілі ще може оскаржити рішення першої палати у Великій палаті Суду.

  • Європейський суд з прав людини відхилив уже кілька позовів Міхеіла Саакашвілі. В тому числі і проти України через буцімто  порушення його прав через позбавлення українського громадянства й видворення.
  • Міхеїл Саакашвілі повернувся до Грузії у вересні 2021 року, хоча знав, що проти нього залишаються чинними два вироки суду. Відразу по поверненні його заарештували та відправили до тюрми. Натомість політик оголосив голодування.
  • Відтоді стан його здоров’я сильно погіршився, що викликало стурбованість як європейських політиків, так і української влади.
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