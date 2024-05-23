Німеччина поки не визнаватиме Палестинську державу

Берлін поки не наслідуватиме приклад Норвегії, Іспанії та Ірландії, які вирішили визнати незалежну Палестинську державу.

В даний час Німеччина не наслідуватиме приклад Норвегії, Іспанії та Ірландії, які вирішили визнати незалежну Палестинську державу, повідомляє DW із посиланням на представницю Міністерства закордонних справ Німеччини.

За її словами, самостійна держава Палестина залишається твердою метою німецької зовнішньої політики, проте питання про визнання опиниться на порядку денному лише в ході політичного процесу.

З цієї причини, за її словами, Німеччина вже давно підтримує створення та реформування палестинських інституцій.

Зрештою, лише власна держава в сенсі концепції "двох держав для двох народів" створить як для палестинців, так і для ізраїльтян можливість жити пліч-о-пліч у світі та безпеці, сказала представниця німецького МЗС, наголосивши, що необхідність переговорів на цю тему зараз важлива як ніколи раніше.