Міністр закордонних справ Ізраїлю зазначив, що його країна не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває її суверенітет і ставить під загрозу її безпеку. Також Ізраїль планує аналогічний крок проти Іспанії, якщо вона теж виконає свій намір визнати Палестину.

Ізраїль відкликає послів з Ірландії та Норвегії через рішення цих країн визнати Палестинську державу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

“Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій у світлі рішень цих країн визнати палестинську державу. Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку”, – написав Кац.

Він зазначив, що сьогоднішнє рішення Ірландії та Норвегії є сигналом палестинцям і всьому світу, що тероризм працює.

“Після того, як терористична організація ХАМАС здійснила найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту, після вчинення жахливих сексуальних злочинів, свідками яких став увесь світ, ці країни вирішили винагородити ХАМАС та Іран, визнавши палестинську державу”, – зауважив міністр.

Також дипломат зазначив, що цей “спотворений крок” цих країн є несправедливим щодо пам’яті жертв напада 7 жовтня, а також є ударом по зусиллям повернути 128 заручників. Крім того, за його словами, рішення визнати Палестину є підтримкою ХАМАСу та іранських джихадистів, що підриває шанс на мир і ставить під сумнів право Ізраїлю на самооборону.

“Ізраїль не буде мовчати – будуть подальші тяжкі наслідки. Якщо Іспанія виконає свій намір визнати палестинську державу, проти неї буде зроблено аналогічний крок. Ірландсько-норвезька нерозважливість не зупиняє нас; ми сповнені рішучості досягти наших цілей: відновити безпеку наших громадян, ліквідувати ХАМАС і повернути заручників додому. Немає більш справедливих причин, ніж ці”, – підсумував Кац.

Нещодавно видання Politico повідомило, що уряди Іспанії та Ірландії сьогодні визнають державність Палестини.

До цього часу Швеція була єдиним членом Євросоюзу, який в односторонньому порядку визнав Палестину державою. Кілька інших європейських країн зайняли таку позицію до вступу в ЄС.

Хоча жодна з країн “Групи семи” (G7) не визнає Палестину, понад 140 із 193 членів ООН визнають. У травні Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом прийняти Палестину до організації на правах повноцінного члена.

У лютому речник Держдепартаменту США Метт Міллер заявив, що Вашингтон продовжує підтримувати створення незалежної палестинської держави. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що буде проти такого рішення.