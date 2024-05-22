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Рейс Лондон-Сінґапур потрапив у турбулентність: одна людина загинула, десятки поранені

Причиною смерті пасажира став серцевий напад. 

Один пасажир загинув і близько 70 постраждали унаслідок потрапляння літака Boeing 777-300ER Сінгапурських авіаліній, що летів рейсом із Лондона. Причиною смерті 73-річного пасажира став серцевий напад, пише BBC

Загалом на борту було 211 пасажирів і 18 членів екіпажу. Літак злетів із аеропорту Хітроу о 22:30 за місцевим часом. 

За даними авіакомпанії, на маршруті була сильна турбулентність, і літак направили до Бангкока (Таїланд) – він приземлився приблизно через 11 з половиною годин після вильоту.

Авіакомпанія Singapore Airlines підтвердила, що внаслідок інциденту загинула одна людина. Щонайменше семеро поранених були в важкому стані.

Журналіст BBC з аеропорту Бангкока повідомив, що бачив пасажирів із травмами голови. 

Один із постраждалих пасажирів
Фото: BBC
Один із постраждалих пасажирів

Компанія Boeing, коментуючи інцидент, у який втрапив їхній 16-річний літак, сказала: "Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родині, яка втратила близьку людину, і наші думки з пасажирами та екіпажем".

Авіакомпанія стверджує, що рейс з Лондона до Сінґапуру зіткнувся з "раптово сильною турбулентністю" над басейном Іраваді (М'янма) на висоті 11 300 м приблизно через десять годин після вильоту. Пілот запросив екстрену медичну допомогу та направив літак до Бангкока.

На борту перебували 56 пасажирів із Австралії, 47 – з Великої Британії, 41 з Сінґапуру, 23 з Нової Зеландія, 16 із Малайзії, п'ять із Філіппін, чотири з Ірландії, чотири з США, троє з Індії, двоє з Індонезії, двоє з М'янми, двоє з Іспанії, двоє з Канади, один із Німеччини, один із Ізраїлю, один із Ісландії та один із Підвенної Кореї. Загиблий є громадянином Британії. Він подорожував разом із дружиною. 

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