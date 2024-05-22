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Норвегія, Іспанія та Ірландія сьогодні визнають палестинську державу, ‒ ЗМІ

Іспанський прем'єр, зокрема, висуне пропозицію у парламенті країни.

Норвегія, Іспанія та Ірландія сьогодні визнають палестинську державу, ‒ ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Уряди Іспанії та Ірландії сьогодні визнають державність Палестини, пише Politico.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висуне пропозицію сьогодні вранці в парламенті.

В Ірландії про це оголосять під час ранкової пресконференції лідери трипартійного уряду країни: прем’єр-міністр Саймон Гарріс, міністр закордонних справ Майкл Мартін і міністр навколишнього середовища Імон Раян.

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Окрім того, як пише Reuters з посиланням на громадський мовник NRK і щоденну газету Aftenposten, сьогодні уряд Норвегії, що скандинавська країна визнає незалежну палестинську державу.

До цього часу Швеція була єдиним членом Євросоюзу, який в односторонньому порядку визнав Палестину державою. Кілька інших європейських країн зайняли таку позицію до вступу в ЄС.

Хоча жодна з країн “Групи семи” (G7) не визнає Палестину, понад 140 із 193 членів ООН визнають. У травні Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом прийняти Палестину до організації на правах повноцінного члена.

  • Цього року також Бельгія, Словенія та Мальта висловили підтримку визнання Палестини на різних етапах, але не вказали часові рамки.
  • Сам ЄС і великі країни, такі як Німеччина та Франція, мають “представництва” (замість посольств) у Рамаллі та підтримують палестинську владу фінансово.
  • США та інші країни ЄС стверджують, що вони визнають Палестину як частину рішення про створення двох держав, погодженого з Ізраїлем, де-факто надаючи уряду країни право вето. У лютому речник Держдепартаменту Метт Міллер заявив, що Вашингтон продовжує підтримувати створення незалежної палестинської держави.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що буде проти такого рішення.
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