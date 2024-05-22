Норвегія, Іспанія та Ірландія сьогодні визнають палестинську державу, ‒ ЗМІ

Уряди Іспанії та Ірландії сьогодні визнають державність Палестини, пише Politico.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висуне пропозицію сьогодні вранці в парламенті.
В Ірландії про це оголосять під час ранкової пресконференції лідери трипартійного уряду країни: прем’єр-міністр Саймон Гарріс, міністр закордонних справ Майкл Мартін і міністр навколишнього середовища Імон Раян.
Окрім того, як пише Reuters з посиланням на громадський мовник NRK і щоденну газету Aftenposten, сьогодні уряд Норвегії, що скандинавська країна визнає незалежну палестинську державу.
До цього часу Швеція була єдиним членом Євросоюзу, який в односторонньому порядку визнав Палестину державою. Кілька інших європейських країн зайняли таку позицію до вступу в ЄС.
Хоча жодна з країн “Групи семи” (G7) не визнає Палестину, понад 140 із 193 членів ООН визнають. У травні Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом прийняти Палестину до організації на правах повноцінного члена.
- Цього року також Бельгія, Словенія та Мальта висловили підтримку визнання Палестини на різних етапах, але не вказали часові рамки.
- Сам ЄС і великі країни, такі як Німеччина та Франція, мають “представництва” (замість посольств) у Рамаллі та підтримують палестинську владу фінансово.
- США та інші країни ЄС стверджують, що вони визнають Палестину як частину рішення про створення двох держав, погодженого з Ізраїлем, де-факто надаючи уряду країни право вето. У лютому речник Держдепартаменту Метт Міллер заявив, що Вашингтон продовжує підтримувати створення незалежної палестинської держави.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що буде проти такого рішення.