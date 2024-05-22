Норвегія, Іспанія та Ірландія сьогодні визнають палестинську державу, ‒ ЗМІ

Уряди Іспанії та Ірландії сьогодні визнають державність Палестини, пише Politico.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висуне пропозицію сьогодні вранці в парламенті.

В Ірландії про це оголосять під час ранкової пресконференції лідери трипартійного уряду країни: прем’єр-міністр Саймон Гарріс, міністр закордонних справ Майкл Мартін і міністр навколишнього середовища Імон Раян.

Окрім того, як пише Reuters з посиланням на громадський мовник NRK і щоденну газету Aftenposten, сьогодні уряд Норвегії, що скандинавська країна визнає незалежну палестинську державу.

До цього часу Швеція була єдиним членом Євросоюзу, який в односторонньому порядку визнав Палестину державою. Кілька інших європейських країн зайняли таку позицію до вступу в ЄС.

Хоча жодна з країн “Групи семи” (G7) не визнає Палестину, понад 140 із 193 членів ООН визнають. У травні Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом прийняти Палестину до організації на правах повноцінного члена.